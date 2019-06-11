Старику вернули рыбку: Житель Донецка показал Поляну сказок (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч посетил детский парк Поляна сказок, расположенный в парке Ленинского комсомола недалеко от «Донбасс арены».

Дончанин отмечает, что был в парке в утреннее время, поэтому из посетителей – только отряды летних пришкольных лагерей.

На площадке у входа установлены батуты, стоимость развлечения:

10 минут – 50 руб. (21 грн по местному курсу валют);

30 минут – 100 руб. (41 грн).

На видеокадрах видно, что в парке провели косметический ремонт: фигуры обновлены, покрашены.

Если сравнивать с состоянием в 2015 году, то, прежде всего, бросается в глаза, что в композиции «Старик и рыбка» восстановили недостающего героя, остальным – освежили цветовую гамму.

«Здесь много прикольных скульптур. Есть, на что посмотреть, даже взрослым… Фонтаны работают, но по вечерам», – делится впечатлениями об обновленном парке Саныч.

Напомним, ранее «Донецкие новости» показали, как Поляна сказок выглядит зимой.

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