Старику вернули рыбку: Житель Донецка показал Поляну сказок (Фото, видео). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч посетил детский парк Поляна сказок, расположенный в парке Ленинского комсомола недалеко от «Донбасс арены».
Дончанин отмечает, что был в парке в утреннее время, поэтому из посетителей – только отряды летних пришкольных лагерей.
На площадке у входа установлены батуты, стоимость развлечения:
- 10 минут – 50 руб. (21 грн по местному курсу валют);
- 30 минут – 100 руб. (41 грн).
На видеокадрах видно, что в парке провели косметический ремонт: фигуры обновлены, покрашены.
Если сравнивать с состоянием в 2015 году, то, прежде всего, бросается в глаза, что в композиции «Старик и рыбка» восстановили недостающего героя, остальным – освежили цветовую гамму.
«Здесь много прикольных скульптур. Есть, на что посмотреть, даже взрослым… Фонтаны работают, но по вечерам», – делится впечатлениями об обновленном парке Саныч.
Напомним, ранее «Донецкие новости» показали, как Поляна сказок выглядит зимой.
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