Еще не сезон: В «ДНР» показали, как отдыхают на главном морском курорте «республики» (Видео). Новости

На главном морском курорте «ДНР» – в поселке Седово, на Азовском побережье – в начале июня можно вдвоем отдохнуть за 2500 руб. (1 025 грн по местному курсу валют) – это с одной ночевкой, 2-разовым питанием в сутки и с учетом небольших покупок. Об этом рассказал Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Михаил Саныч, который со своей спутницей Екатериной посетили курорт 7 и 8 июня.

Из Донецка до Седово на автомобиле они доехали за 1 час 45 минут. Сколько времени простояли на блокпосту, который предшествует въезду в поселок, Саныч не сообщил.

На Азовье сезон полноценно еще не начался – отдыхающих не много, кафе еще все не открылись.

В пансионатах поселиться можно, но здесь сдают номера на период от 3-х суток. «Заходили подряд в 3 пансионата. Номера свободные есть. Цены варьируются от 1 500 руб. (615 грн) за 2-местный номер (это минимальная цена) до 3 000 руб. (1 230 грн) – это люкс. Но минимальное заселение – на трое суток, меньше они не хотят», – рассказал дончанин.

На сутки можно снять номер только у «частников». «Сняли номер, заплатили за него 600 руб. (246 грн) и взяли с нас залог 200 руб. (82 грн). Это с душем и туалетом на улице. Заключили договор на сутки. А так, в частном секторе номера от 200 руб. и до бесконечности, за номер "люкс" просили 3 000 руб. (1 230 грн). Есть номера и за 150 руб. (61 грн), но там чисто кровать – и все», – отметил Саныч, демонстрируя свои «апартаменты».

Далее пара направилась на пляж. В начале июня вода в море еще холодная. «Я бы этот пляж не рекомендовал. Здесь указано, что под водой могут быть штыри и камни от разбитого пирса. Тут и раньше такой пляж был – и в 2011-м, и в 2012 году. Если сравнивать с Бердянском или Мелекено (находятся на подконтрольной Украине территории, – ред.), то однозначно там пляжи лучше», – прокомментировал парень.

Обедали дончане в столовой. Что касается цен:

борщ, 300 г – 50 руб. (21 грн);

солянка «Домашняя», 300 г – 60 руб. (25 грн);

голубцы, 1 шт. – 25 руб. (10 грн);

котлета, 100 г – 40 руб. (16 грн);

тефтеля, 60 г – 25 руб. (10 грн);

сосиска, 1 шт. – 20 руб. (8 грн);

макароны, 150 г – 20 руб. (8 грн);

картофельное пюре, 150 г – 35 руб. (14 грн);

плов, 200 г – 50 руб. (21 грн);

пельмени домашние, 1 порция – 50 руб. (21 грн).

Обед на двоих обошелся в 350 руб. (143 грн) – борщ, салат овощной, пюре, по 2 тефтели, компот. «На удивление, очень вкусный борщ. Хотя он без мяса. Все вкусно. Получается по 175 руб. с человека», – продолжил Саныч.

В обеденное время на рынке Седово продавцов – единицы. Данное место всегда славилось рыбой. Сейчас небольшая тарань без икры – 100-120 руб. (41-49 грн), с икрой – 200-250 руб. (82-103 грн). Рыбный балык – 250 руб. за 1 кг.

Фрукты на рынке пока привозные: виноград 400-450 руб. / кг (164-184 грн), персик и нектарин – 350 руб. / кг (143 грн). Вино домашнее – 200 руб./литр (82 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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