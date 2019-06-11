Смертельное ДТП в «ЛНР»: Погиб ребенок. Новости

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) в ДТП попал ребенок, от полученных травм он скончался. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», авария произошла 10 июня в 19:25 по ул. Строительной в Антраците: автомобилем Chevrolet Lacetti был совершен наезд на мальчика 2009 года рождения.

С диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кома 3-й степени, перелом костей черепа, перелом 3-го и 7-го ребер справа» пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию больницы в Антраците.

11 июня в 5:00 от полученных травм ребенок скончался в больнице.

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