В ОБСЕ рассказали о новом «распоряжении» «ДНР» о пересечении линии разграничения. Новости

Гражданское население на КПП «ДНР» сталкивается с трудностями в связи с введением нового «распоряжения». Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 10 июня.

Как рассказали в ОБСЕ, 9 июня на блокпосту незаконных вооруженных формирований (НВФ) возле неподконтрольной украинским властям Еленовки команда Миссии зафиксировала как минимум 200 автомобилей, ожидавших в очереди для проезда в подконтрольные правительству районы.

Мужчина и женщина (50-59 лет) сообщили, что они ожидают на этом блокпосту уже более 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы.

Трое участников НВФ на блокпосту сообщили наблюдателям, что несколько дней назад в силу вступило новое «распоряжение», согласно которому только 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут.

Напомним, ранее о нововведениях на КПП «ДНР» рассказали очевидцы. Из-за новшеств значительно выросли очереди.

Читайте также: