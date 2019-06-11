Это может быть не от жары: В «ДНР» обсуждают массовую гибель голубей. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на прошлой неделе массово погибали голуби. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Мертвые голуби были замечены в Горловке и Донецке, а в Енакиево гибнут скворцы. Люди обсуждают возможные причины и опасаются вирусов:
- Сергей: «В Горловке были замечены мертвые голуби. Птицы мира мрут от жажды»;
- Наташа: «Это может быть не от жары. А вирус»;
- Евгений: «В Донецке тоже часто вижу за прошедшую неделю»;
- «Белка Орехова»: «Скорее, травят»;
- Виктория: «Думаете, травят? Я все-таки думаю, это от жары»;
- Елена: «У нас и посильней жара была. Сейчас вообще нет такого зноя, чтобы прям помереть»;
- Владимир: «Голубю в любом районе Горловки лететь до ближайшего ставка 2-3 мин. Может быть, это болезнь!?»;
- Александр: «На прошлой неделе ехал ближе к вечеру от Собора до Строителей, по дороге заметил около 10 мертвых голубей на дороге. И я не первый, кто это замечает. Это не от жаркой погоды»;
- Лариса: «На 5-м квартале дня 3-4 назад много голубей было мертвых. Те, что выжили, не могли летать, ходили кругами, у них голова запрокидывалась на одну сторону, было видно, что ничего не видят. Даже на ноги прохожих на рыночке натыкались. Вряд ли это жара так подействовала»;
- Виктория: «Енакиево. Дохлые скворцы, на дачах усеяно».
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