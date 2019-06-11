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Это может быть не от жары: В «ДНР» обсуждают массовую гибель голубей. Новости

Это может быть не от жары: В «ДНР» обсуждают массовую гибель голубей

ДН

11.06.19 08:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на прошлой неделе массово погибали голуби. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Мертвые голуби были замечены в Горловке и Донецке, а в Енакиево гибнут скворцы. Люди обсуждают возможные причины и опасаются вирусов:

  • Сергей: «В Горловке были замечены мертвые голуби. Птицы мира мрут от жажды»;
  • Наташа: «Это может быть не от жары. А вирус»;
  • Евгений: «В Донецке тоже часто вижу за прошедшую неделю»;
  • «Белка Орехова»: «Скорее, травят»;
  • Виктория: «Думаете, травят? Я все-таки думаю, это от жары»;
  • Елена: «У нас и посильней жара была. Сейчас вообще нет такого зноя, чтобы прям помереть»;
  • Владимир: «Голубю в любом районе Горловки лететь до ближайшего ставка 2-3 мин. Может быть, это болезнь!?»;
  • Александр: «На прошлой неделе ехал ближе к вечеру от Собора до Строителей, по дороге заметил около 10 мертвых голубей на дороге. И я не первый, кто это замечает. Это не от жаркой погоды»;
  • Лариса: «На 5-м квартале дня 3-4 назад много голубей было мертвых. Те, что выжили, не могли летать, ходили кругами, у них голова запрокидывалась на одну сторону, было видно, что ничего не видят. Даже на ноги прохожих на рыночке натыкались. Вряд ли это жара так подействовала»;
  • Виктория: «Енакиево. Дохлые скворцы, на дачах усеяно».

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