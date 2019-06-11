Проезжал возле линии соприкосновения: В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины. Новости

Мужчина получил ранения, проезжая на велосипеде возле линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 10 июня.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели подтвердили сообщения о мужчине (40-49 лет), который 24 февраля получил ранения, когда ехал на велосипеде из Марьинки (Донецкая обл.) к блокпосту незаконных вооруженных формирований недалеко от неподконтрольной украинским властям Александровки, что в 20 км к юго-западу от Донецка.

8 июня в Александровке наблюдатели видели мужчину (40-49 лет) со шрамами в области брюшной полости и с металлическим ортезом на правой руке. Он рассказал наблюдателям, что 24 февраля, когда он ехал на велосипеде по проселочным дорогам между Марьинкой и Александровкой, ему в спину попала пуля, которая затем прошла сквозь брюшную полость и ранила правую руку. 27 февраля медработники больницы №14 в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили команде Миссии, что 24 февраля к ним поступил 48-летний мужчина с огнестрельным ранением верхней части тела, вызванным пулей, которая попала в спину и прошла навылет сквозь переднюю часть туловища, также ранив его руку.