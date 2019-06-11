На неподконтрольной Донетчине продолжают глушить беспилотники ОБСЕ. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые случаи препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Миссии. Инциденты произошли, когда БПЛА пролетали над неподконтрольной украинским властям частью территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 июня.

«8 июня, пролетая в районе н. п. Запорожец (неподконтрольный правительству, 71 км к югу от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно, в результате глушения). 8 июня, пролетая около н. п. Бойковское (быв. Тельманово; неподконтрольный правительству, 67 км к юго-востоку от Донецка), БПЛА СММ малого радиуса действия трижды подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно, в результате глушения)», – сказано в отчете.