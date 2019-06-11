За выходные в ДТП в «ДНР» погибли три человека (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 8 по 9 июня произошло 5 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека погибли и 6 получили травмы, также зарегистрировано 9 ДТП без пострадавших. Об этом сообщили в «МВД ДНР».

Отмечается, что одно из смертельных ДТП произошло 9 июня на автодороге Старобешево – Новый Свет. «Вблизи пгт Старобешево 41-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21070", по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-211124", который двигался во встречном направлении», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП водители получили телесные повреждения. Пассажир автомобиля "ВАЗ-211124" – 51-летний житель Докучаевска и 48-летняя жительница пгт Старобешево – пассажир автомобиля "ВАЗ-21070" от полученных травм скончались», – сообщили в «полиции».

О еще одной смертельной аварии не сообщается.

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