Ректор рассказала, помогают ли преподавателям вузов-переселенцев с жильем. Новости

В Украине никак не решается наиболее острая для работников вузов-переселенцев проблема по обеспечению жильем. Об этом рассказала ректор Восточноукраинского национального университета им. В. Даля (г. Северодонецк, Луганская обл.), заместитель главы Совета ректоров перемещенных заведений высшего образования Ольга Поркуян.

«На государственном уровне нет такой программы, которая бы обеспечила преподавателей перемещенных университетов жильем, и не только перемещенных университетов – в целом переселенцев, как того бы хотелось», – говорит она.

«Это очень острая проблема, потому что общежитий недостаточно. Общежития используются в основном для того, чтобы там поселить студентов. Для преподавателей мест в большинстве общежитий в большинстве университетов нет или недостаточно. Это ситуация общая по всем университетам», – продолжила Поркуян.

По ее словам, жилищный вопрос преподаватели-переселенцы решают самостоятельно. «Я считаю, что это кричащая проблема для всех переселенцев, не только для преподавателей. Но на государственном уровне видят, что переместились целые коллективы, мне кажется, что на государственном уровне должно быть комплексное решение такой проблемы», – отметила ректор вуза-переселенца.

«Отсутствие жилья для преподавателей, недостаточное количество мест в общежитиях для студентов – это очень важная проблема, которую университеты самостоятельно не могут решить. Тут нужна помощь и местной власти, и областной власти, и государственной», – подчеркнула Поркуян.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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