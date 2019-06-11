Жители Горловки рассказали, где будут отдыхать летом (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке многие местные жители планируют отдыхать летом, не выезжая из города. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

10 июня горловчане ответили на вопрос о том, какие у них имеются планы на лето.

Большинство сообщили, что планируют работать, гулять, отдыхать на местных водоемах. Финансовое положение не дает многим горловчанам отправиться на море. Те же, кто собирается ехать к морю, выбирают Седово.

В целом в ходе опроса горловчан на улицах города прозвучали следующие ответы:

«Работать и все. Отдыхать... А есть за что?»;

«У меня нет конкретных планов на лето»;

«Никаких планов. Ходить на ставок в Пантелеймоновке»;

«Работать и дома сидеть, больше никаких планов»;

«Планируем поехать на Азовское море, в Седово»;

«Планы на лето – гулять, общаться с друзьями»;

«Работать. Отдыхать – ходить куда-то купаться. Пока только карьер, ставки разные. В Пантелеймоновку ездить»;

«Мы уезжаем в Россию отдыхать, на все лето. В Пензу. Там родственники»;

«Будет отпуск, хочется куда-то поехать, с ребенком, какими-то делами займусь».

Как сообщалось ранее, на главном морском курорте «ДНР» – в поселке Седово – отдых на двоих в течение 10-ти дней обойдется примерно в 1 000 долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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