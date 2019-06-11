Ситуация в пунктах пропуска утром 11 июня: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 11 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 38,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8755 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8055 человек и 1355 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6860 человек и 1160 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4415 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10015 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Anastasia: «На 7:52 в Горловке 290 машин в общей и 90 в льготы. За час ожидания движения нет, ни на одну машину»;

Anastasia: «8:19. Только чуть продвинулись. Были 5-ми до 0 поста, т.е. впустили за него, и всех в одну очередь».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Яна: «5:52. Курахово в сторону Донецка машин 40, пополам с продавцами очереди»;

Ольга: «8:30. "Каргилл" из Донецка. Основная до конца моста, льготная в начале моста. Запускают по 6 машин каждые 20 минут».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Роман: «7:04. Приехал в Октябрь в 5:15, стал на знаке "Куликово". Едут практически одни *****и-перевозы, пропуская по 3-5 машины вперед себя. Основная продвигается на 1-2 машины. Уже очередь на все село»;

Irina: «7:15. Гнутово Октябрь в Украину машин 180-190 всего с льготой. И постоянно едут бусы»;

Геннадий: «8:07. Гнутово 8:00. Октябрь в сторону Мариуполя, основная до красного домика + 20 машин в селе. Льготка почти до знака "Куликово". Октябрь в Донецк, Пищевик в оба направления, почти без очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.