Ректор вуза-переселенца назвал главную проблему для учреждения. Новости

У вузов-переселенцев, как и у других высших учебных учреждений, главной остается одна проблема. Об этом рассказал ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) Василий Кравец.

«Когда начались эти события, руководство нашего вуза, к сожалению, перешло на сторону сепаратистов. Те люди, которые не были с этим согласны, были вынуждены организовывать подпольную группу, тайно выходить на контакт с Министерством образования Украины, просить, чтобы нас переместили. Это было реально опасно», – вспоминает он.

«Министерство издало приказ и мы были последним вузом Донецкой области, который был перемещен на подконтрольную Украине территорию [из Макеевки]. Сейчас мы находимся в Краматорске. И одна из основных наших проблем – это обеспечение качества образования. Даже в тех вузах, которые по 100 лет существуют на одном месте, и у них существует проблема с качеством образования. Что говорить о вузе, который вообще "с колес", с нуля, из ничего создает новые специальности, профессии и пытается что-то дать стране», – рассказал Кравец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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