Сводка из зоны ООС за 10 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Опытного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

Песок – из минометов калибром 82 мм;

Марьинки – из минометов калибром 120 мм;

Широкино – из стрелкового оружия;

окраины Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

у Зайцево – из минометов калибром 120 мм;

у Светлодарска – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

в районе Пивденного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки – из гранатометов;

у окраины Новгородского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы позиций украинских военных:

вблизи Водяного – из стрелкового оружия;

у Песок – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 220 единиц. Обстреляны село Васильевка под Ясиноватой; Донецкий аэропорт, села Спартак и Жабичево, поселок Трудовские, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки шахты 6/7, Зайцево; Верхнеторецкое Нижнее; село Безыменное. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета».