Сводка из зоны ООС за 10 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:
- у Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Опытного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
- Песок – из минометов калибром 82 мм;
- Марьинки – из минометов калибром 120 мм;
- Широкино – из стрелкового оружия;
- окраины Новотроицкого – из гранатометов и стрелкового оружия;
- Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- у Зайцево – из минометов калибром 120 мм;
- у Светлодарска – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Пивденного – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новоалександровки – из гранатометов;
- у окраины Новгородского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил два раза.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы позиций украинских военных:
- вблизи Водяного – из стрелкового оружия;
- у Песок – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 220 единиц. Обстреляны село Васильевка под Ясиноватой; Донецкий аэропорт, села Спартак и Жабичево, поселок Трудовские, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки шахты 6/7, Зайцево; Верхнеторецкое Нижнее; село Безыменное. При обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета».
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