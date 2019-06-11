На Донетчине женщина до смерти забила мужчину с инвалидностью. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) к 7,5 годам тюрьмы за умышленное убийство приговорена женщина, которая насмерть забила мужчину с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Объявлен приговор по делу 67-летней жительницы Краматорска, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила смертельные телесные повреждения прикованному к инвалидной коляске мужчине», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 28 января злоумышленница вместе с 44-летней дочерью находились по месту жительства мужчины с инвалидностью 1 группы, которому они помогали по хозяйству. «Во время совместного распития спиртных напитков между 52-летним владельцем дома и помощницами возникла ссора: сначала инвалид отказывался есть, а потом стал просить себе дополнительную порцию спиртного. В ответ старшая из женщин ударила его по лицу тарелкой, а потом, стянув с инвалидной коляски на пол, нанесла более 40 ударов по жизненно важным частям тела руками и ногами», – сообщили в прокуратуре.

«Вследствие получения тупой травмы грудной клетки, брюшной полости, шеи и головы, двусторонних множественных переломов ребер с ушибом легких потерпевший скончался на месте», – добавили в ведомстве.

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