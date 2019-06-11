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На Донетчине потребители электроэнергии для передачи показаний чаще всего используют Личный кабинет (Инфографика). Новости

На Донетчине потребители электроэнергии для передачи показаний чаще всего используют Личный кабинет (Инфографика)

11.06.19 09:37dnews.dn.uaНовости

Инфографика: «Донецкие энергетические услуги»

Регулярно передавать актуальные данные энергопоставщику нужно, чтобы сумма к оплате в платежке начислялась по фактическим, а не средним показаниям. Об этом сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

В компании отмечают, что в этом месяце «Донецкие энергетические услуги» принимали показания от жителей региона с 31 мая по 2 июня.

«60 тыс. бытовых потребителей передали показания счетчика "Донецким энергетическим услугам" в эти дни. Больше всего клиентов воспользовались Личным кабинетом: было получено данные от 50 тыс. клиентов – 83% переданных поставщику показаний», – рассказали в пресс-службе.

Второй по популярности способ связи: контакт-центр. Более 7,5 тыс. бытовых потребителей передали показания счетчика, позвонив по номерам (067) 65 26 000, (095) 65 26 000, (0629) 52 60 00. Контакт-центр работает каждый день, без выходных, с 7:00 до 21:00.

Около 300 клиентов сообщили поставщику данные, написав личное сообщение на странице «Донецких энергетических услуг» в Facebook.

Также передать показания счетчика можно было оператору системы распределения, к сетям которого подключен объект.

Инфографика: «Донецкие энергетические услуги»

«Развитие дистанционных способов связи с клиентами – это приоритет "Донецких энергетических услуг". Наша цель: сделать так, чтобы любые вопросы с энергопоставщиком можно было решить онлайн, в удобное время, где угодно, быстро и просто. Так что и дальше будем улучшать качество предоставления услуг», – говорит директор компании Александр Северин.

Стоит добавить, что счета за потребленную в мае электроэнергию доступны к оплате в Личном кабинете «Донецких энергетических услуг». Если вы не хотите ждать, когда в почтовый ящик положат платежку, проводите расчет в онлайн-сервисе. Личный кабинет доступен с компьютера, смартфона или планшета в любое удобное время.

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