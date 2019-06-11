Нужно изменить правила перемещения товаров через КПВВ на Донбассе, – аналитик. Новости

Украинским властям необходимо изменить правила перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, чтобы облегчить жизнь людей. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Украина от этого не только не потеряет в плане своей стабильности, в плане перспектив сохранения основ государственности, но и выиграет», – сказала она.

По ее мнению, изменить нужно подход к контролю перемещения товаров для людей, который на практике доводит некоторые ситуации до абсурда. «Физические лица имеют ограничение на право перевозки каких-то товаров через линию разграничения. Это ограничение по весу – максимум 75 кг можно вести с нашей территории на неподконтрольную территорию, и по стоимости – 10 тыс. грн, в некоторых случаях – 20 тыс. грн максимум должен стоить этот товар», – отмечает Золкина.

«Но проблема заключается не в весе и не в стоимости. С 2017 года существует приказ №39 Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ с перечнем конкретных товаров, которые можно перевозить на оккупированную территорию и с оккупированной территории в Украину, и этот перечень очень скудный. Это означает, что люди практически ничего для нужд своей семьи перевозить через линию разграничения не могут», – продолжила эксперт.

Она привела пример: «В этом перечне указана группа товаров – овощи и фрукты, но ягод там нет, поэтому, если вы везете клубнику, вам не разрешат с ней пройти через пункт пропуска. Это настолько абсурдные вещи. Это глупость, это абсурд, это показывает, насколько реальная ситуация на линии разграничения далека от кабинетов, где принимаются решения о том, как там люди должны жить».

Аналитик подчеркнула, что эксперты и местные власти неоднократно направляли в центральные органы Украины письма с просьбой изменить правила перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе и принять перечень запрещенных к провозу предметов, но за 2 года ситуация так и не изменилась.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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