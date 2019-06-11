На Луганщине горело авто. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня ночью, 11 июня, горел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В 2:13 спасателям сообщили о том, что у подъезда жилой многоэтажки по ул. Науки горит автомобиль и есть угроза для расположенных рядом машин.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили возгорание легкового автомобиля "ВАЗ 2105". Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован в 02:55», – рассказали в пресс-службе.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причина пожара устанавливается.