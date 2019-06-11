В Луганске горел цех завода (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске горел цех завода. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение о пожаре на предприятии «Автомотозапчасть» по ул. Кирова поступило сотрудникам «МЧС» 10 июня в 18:02. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что очаг загорания находится в административном кабинете инструментального цеха. Так как внутри хранилось много печатных документов, пламя быстро распространилось по кабинету и перекинулось на кровлю одноэтажного здания. Внутри цеха было сильное задымление.

«Загорание ликвидировано в 19:52. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожен кабинет площадью 9 кв. м, крыша на площади 100 кв. м в инструментальном цеху… Предполагаемая причина загорания – короткое замыкание электропроводки», – сообщают в «МЧС».

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