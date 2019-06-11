В Москве заявили, что готовы к встречам в «Нормандском формате». Новости

Россия готова к встречам в формате «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 11 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».

«Партнеры по "нормандской четверке" предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации», – сказал Лавров, выступая в Москве.

«Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ», – добавил он.

По словам Лаврова, «без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится – "нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся».

«Если мы уважаем "нормандский формат", то надо выполнять то, о чем там договариваются», – подчеркнул Лавров.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для проведения встречи «Нормандской четверки» нужно письменно оформить предыдущие договоренности, достигнутые в этом формате, в частности о разведении сил и средств, особом статусе Донбасса и проведении там местных выборов. Напомним также, что Италия выступает за расширение европейского участия в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины и сама готова присоединиться к усилиям, которые уже предпринимают Германия и Франция.

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