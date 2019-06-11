В Мариуполе медики рассказали о ДТП с пострадавшими. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошли два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили медики.

10 июня около 15:00 на ул. Киевской произошло ДТП: столкнулись автомобили Nissan и Daewoo Lanos. В результате аварии 29-летний водитель Daewoo был госпитализирован в больницу №2 с диагнозом «черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, травма лба».

В тот же день в 19:00 произошла еще одна авария: водитель легкового авто сбил женщину и скрылся с места аварии. Во дворе дома на ул. Олимпийской у подъезда иномарка сбила 26-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу №2 с переломом левой стопы. Водитель покинул место происшествия сразу после инцидента.

Обстоятельства ДТП и в одном, и в другом случае уточняют полицейские.

Источник: mrpl.city

Читайте также: