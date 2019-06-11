Украина не сможет сама восстановить Донбасс, – Омелян. Новости

Украина не сможет самостоятельно восстановить объекты, разрушенные в результате вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью «Голосу Америки».

Омелян отметил необходимость возмещения со стороны России.

«Мы считаем, что Россия должна заплатить за каждую каплю крови украинцев и за каждый грамм металла, который был порезан и вывезен с наших заводов», – сказал министр.

По словам Омеляна, Еврокомиссия уже выразила готовность содействовать восстановлению инфраструктуры на Донбассе.

Омелян подчеркнул, что сейчас Киев сосредоточен на возвращении неподконтрольных украинским властям территорий Крыма и восточной части Донбасса, но с Еврокомиссией обсуждаются планы об инвестициях в такие проекты как строительство автомагистралей и скоростного железнодорожного сообщения на востоке Украины.