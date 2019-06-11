Возвращение России в ПАСЕ: Эксперт назвал риски. Новости

Возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) негативно отразится не только на Украине, но и ударит по самому Совету Европы. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.

«Мы с 2014 года выступаем за то, чтобы сохранялись все механизмы влияния и воздействия через международные инструменты, такие, как ПАСЕ, на Россию, которая является агрессором, захватила Крым и развязала вооруженный конфликт на Донбассе», – сказал он.

По его словам, правозащитники не раз выступали с заявлениями и адвокационными шагами на встречах с европейскими депутатами, имеющими отношение к ПАСЕ. «Ситуация становится все сложнее и сложнее. Совет Европы видит, что Россия не идет на те требования, которые высказывает Совет Европы, в частности в ПАСЕ, через свои инструменты – резолюции, заявления. Россия никаким образом не реагирует на это, и вместе с тем – стремится вернуться в полноправные члены, чтобы использовать эту трибуну, чтобы продвигать свои интересы», – отмечает Павличенко.

Эксперт считает, что возвращение России в ПАСЕ опасно и для Украины, и для Грузии, и для Молдовы, и для стран Прибалтики, и для всех стран Совета Европы. «Это разрушение тех стандартов, которые были положены в основу организации Совета Европы, созданной в 1949 году, если мы сегодня допускаем, что одно государство может так себя вести, наплевав на существенные замечания: требование освободить Крым, деоккупировать, требование прекратить существенные нарушения, связанные с оккупацией, с вооруженным конфликтом, нарушения в России, связанные с захватом политических заключенных – все это на сегодняшний день находится без реагирования», – говорит эксперт.

Он добавил, что Россия пытается подменить международные понятия в Европе, отрицая то, что оккупировала территорию Украины: «Тот вор, который украл какую-то вещь, он требует и заявляет, чтоб его не называли вором, он теперь как бы стал благородным членом этого клуба, в который он входит с чужой вещью. Приблизительно такая ситуация».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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