В «ДНР» женщина бросила двоих детей и уехала на заработки. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) женщина оставила двоих детей на соседку и уехала на заработки. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Сестер 2004 и 2009 года рождения мать оставила под присмотром соседки, а сама отправилась на заработки. Соседка злоупотребляла спиртными напитками, девочки решили от нее уйти и поселиться у дальней родственницы, которую самостоятельно разыскали», – говорится в сообщении.

«Правоохранители совместно с сотрудниками отдела по делам семьи и детей администрации г. Снежное изъяли девочек у дальней родственницы и поместили их в детское соматическое отделение центральной городской больницы. Мать, узнав о случившемся, вернулась домой», – заявили в «полиции».

Отмечается, что в настоящее время дети возвращены матери. С женщиной была проведена «профилактическая беседа» и в отношении нее составлен «административный протокол».