Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков, – Ринат Ахметов. Новости

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поблагодарил Паулу Фонсеку за годы, проведенные в команде.

«Сегодня мы благодарим Паулу Фонсеку за три красивых, ярких сезона. Три года подряд мы держим в руках золотые медали. Вместе с Паулу "Шахтер" выиграл семь трофеев: три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок страны, став самым титулованным клубом Украины.

Паулу – амбициозный тренер, который захотел попробовать себя в итальянском чемпионате. Он не боится принимать новые вызовы, и это заслуживает большого уважения. Я желаю ему побед и говорю большое спасибо!

Паулу Фонсека оставил свой след в истории клуба, его имя останется в сердцах болельщиков. Уверен, что и частица сердца Паулу всегда будет с "Шахтером"», – говорится в заявлении Рината Ахметова.

Напомним, сегодня стало известно, что Паулу Фонсека покидает «Шахтер».