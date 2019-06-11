На Луганщине обнаружили два тайника с боеприпасами (Фото). Новости

В районе с. Денежниково (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) правоохранители обнаружили два тайника с боеприпасами. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Всего из найденных тайников изъято: 20 стартовых двигателей к реактивной части гранат ПГ и РПГ, 4 выстрела к РПГ и РПГ-7, 3 гранатомета, 2060 патронов различного калибра и часть выстрела осколочной гранаты СПГ ОГ», – говорится в сообщении.

«Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению лиц, которые спрятали боеприпасы в тайниках», – сообщили в полиции.

Отмечается, что изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.

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