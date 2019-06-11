В «ДНР»: В Снежном мужчина пришел к своей девушке с гранатой. Новости

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) мужчина пришел в гости к девушке с гранатой. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В дежурную часть Снежнянского ГО поступило сообщение от местной жительницы о том, что молодой человек ее дочери пришел к ним в гости с гранатой. Участковые инспекторы установили, что когда в гости к дочери заявительницы пришел ее парень, женщина заметила, что в руках у мужчины находится предмет, по внешнему виду напоминающий гранату», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что, испугавшись за жизнь и здоровье дочери, жительница Снежного обратилась в «полицию».

Мужчина задержан. «На месте происшествия правоохранители изъяли гранату типа Ф-1 с запалом к ней, а по месту жительства злоумышленника был обнаружен и изъят снаряд калибром 30 мм», – утверждают в «МВД».

«Изъятые боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения специального исследования», – добавляют в «ДНР».

Также там обещают привлечь мужчину к «уголовной ответственности».

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