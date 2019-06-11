Эксперт рассказала, как работают вузы-переселенцы из Донбасса. Новости

В начале вооруженного конфликта на Донбассе процесс возобновления работы вузов-переселенцев был очень сложным и трудности остались. Об этом рассказала ректор Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, заместитель главы Совета ректоров перемещенных заведений высшего образования (ЗВО) Ольга Поркуян.

«Было много проблем, связанных с тем, что часть персонала не переехала. Возник вопрос о том, что есть вакансии и их нужно закрывать», – говорит она.

По ее словам, Восточноукраинскому национальному университету переезжать из неподконтрольного украинским властям Луганска в Северодонецк было немного легче, чем остальным вузам, поскольку в Северодонецке находился филиал учреждения. «У нас тут были определенные корпуса, определенная лабораторная база – ее нельзя сравнить с той, что была в Луганске, но все таки это было что-то. Например, Донецкий национальный университет им. Стуса, который переехал в Винницу, у них вообще ничего не было, как и у некоторых наших луганских университетов, которые перемещались. Они начинали с нуля», – рассказывает Поркуян.

Ректор Восточноукраинского национального университета отметила, что кадровый вопрос вузу удалось частично решить за счет того, что сократилось число студентов, которые не переехали на подконтрольную Украине территорию с вузом: «В 2014 году у нас было около 15 тыс. студентов в Луганске, часть из них в 2014-2015 годах была переведена в другие университеты Украины, какое-то количество осталось в Луганске, поэтому количество студентов, которые переместились вместе с университетом, стало меньше».

«На сегодняшний день есть баланс между количеством студентов и количеством преподавателей, но вопрос остается о качественном составе преподавателей – количество профессоров, процент профессоров, процент преподавателей с высшими научными степенями, докторов наук», – сообщила Поркуян.

Она также добавила, что сохраняется сложная ситуация с преподавателями-переселенцами в плане жилья – общежитий вуза не хватает, а государство не поддерживает и не приняло никаких жилищных программ, чтобы помочь кадровому составу вузов-переселенцев. Кроме того, у некоторых вузов-переселенцев есть проблемы с материально-техническим обеспечением, хотя у Восточноукраинского национального университета техники достаточно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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