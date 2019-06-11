Россия находится под самыми мягкими санкциями ПАСЕ, – эксперт. Новости

Россия находится под самыми мягкими санкциями в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за конфликта в Украине, но есть более жесткие меры влияния на РФ. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко.
«Россия на сегодняшний день присутствует в Совете Европы. Она присутствует в Комитете министров Совета Европы. Она находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека. У нее достаточно механизмов взаимодействия с Советом Европы», – сказал он.
«Единственная самая видимая санкция – это лишение права голоса парламентской делегации России, голосовать. Принимать участие они могут [в ПАСЕ], но без права голоса… Это самая мягкая санкция: они могут приезжать, принимать участие в обсуждениях, могут выступать в ПАСЕ, но без права принимать участие в голосовании. Есть более жесткие санкции, когда государства исключались из Совета Европы», – подчеркнул Павличенко.
Эксперт также убежден, что возвращение России в ПАСЕ негативно отразится не только на Украине, но и ударит по самому Совету Европы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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