Священник назвал причины притеснений протестантов «Л-ДНР». Новости

Главных причин притеснения протестантов в «Л-ДНР» несколько. Об этом рассказал протестантский священник Сергей Косяк.
«Они выбрали Московский патриархат, как одну из частей "русского мира". Это первая причина», – говорит он.
«Вторая причина: протестанты – это свободолюбивые люди. Однозначно. Они организованные и свободолюбивые… Это, естественно, в "ДНР" и "ЛНР" не приветствуется, а еще организация – неконтролируемые ними структуры представляют для них угрозу», – продолжил Косяк.
По его словам, третья причина притеснений верующих в «Л-ДНР» – это деньги. «Это деньги, потому что люди, которые живут в "ЛНР" и "ДНР", реально нищие. Там нет работы, там хорошо живут только боевики и те, кто там у "власти", а церкви, мало того, что имеют деньги, еще и каким-то образом проводят благотворительную работу. В "Л-ДНР" это вообще никак ни с чем не сходится – каким образом и откуда деньги», – рассказал пастор.
«Протестантство ассоциируется с Европой и с Америкой, что является территориальным и идеологическим врагом ["русского мира"]. Здесь религией и не пахнет – "МГБ ДНР" и ФСБ расценивают ее по-другому», – добавил он.
Священник также рассказал, что в «ДНР» и в «ЛНР» по-разному притесняют верующих, особенно протестантов, но в целом ситуация с нарушением прав человека похожая.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»
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