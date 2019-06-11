В Мариуполе полицейские нашли пропавшего ребенка. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейские нашли мальчика, сбежавшего из детского центра. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Оперативники знали, что парень любит компьютерные игры и предупредили сотрудников компьютерных клубов о возможном визите ребенка. В результате, полицию позвонили из одного из таких заведений и сообщили, что ребенок пришел.

«Получив информацию об исчезновении несовершеннолетнего мариупольца, по тревоге был поднят весь личный состав оперативников Кальмиусского отделения полиции. Сыщики проверяли все возможные места пребывания парня, опрашивали его знакомых, друзей, родственников и кроме того, проверили железнодорожный и автовокзалы. Уже утром, на следующий день, школьник был найден, он пришел поиграть в компьютерный клуб в Левобережном районе», – сообщили в полиции.

Подросток рассказал полицейским, что все это время гулял на море.

Правоохранители провели с ребенком профилактическую беседу.