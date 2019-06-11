Поступления в местные бюджеты Луганщины превысили миллиард гривен. Новости

В течение января-мая текущего года в общий и специальный фонды местных бюджетов Луганщины поступило 1 млрд 263 млн грн. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, поступления доходов общего фонда местных бюджетов составили 1 млрд 244 млн грн налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличились на 18% или на 190 млн грн. Рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, по результатам наполнения бюджетов громад 900,8 млн грн получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с прошлым годом больше на 135,9 млн грн. Уплату единого налога представители малого бизнеса обеспечили в размере 146,9 млн грн, что превышает прошлогодний результат на 19,2 млн грн.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития, уверены в облгосадминистрации.