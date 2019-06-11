Украина не готова к реинтеграции Донбасса, – аналитик. Новости

Украина не готова к реинтеграции неподконтрольной части Донбасса. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Даже если завтра, условно говоря, между Украиной и Россией будет достигнуто какое-то политическое соглашение, даже с четким планом что и зачем делается, не так как в Минских договоренностях, а уже более детально, это была бы катастрофа, потому что Украина к этой реинтеграции не готова», – считает она.

«У нас в абсолютный разнобой работают ключевые органы, ответственные за политику в отношении оккупированных территорий, жителей оккупированных территорий и подконтрольной территории. Я имею ввиду диссонанс, который существует между Министерством информационной политики и Министерством по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ, Министерством по делам ветеранов АТО, Министерством социальной политики», – пояснила Золкина.

«На практике – куча нерешенных вопросов. Плюс на все это накладывается ситуация, что районы вдоль линии разграничения бедные, обеднели за последние годы. Это понятно. Есть объективные причины – экономика практически стоит даже на подконтрольной части Донбасса, но есть и проблемы, которые искусственно созданы», – отметила эксперт.

Как сообщалось ранее, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомним, из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. До назначения Евгения Марчука переговоры в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь будет отвечать экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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