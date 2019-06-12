Фатальное бездорожье: Житель Луганска показал улицу Ленина (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Master Polamaster», рассказал о состоянии дорог в городе.

«Фатальное бездорожье», – прокомментировал ситуацию с состоянием дорог мужчина. Также луганчанин показал, как выглядит ул. Ленина.

«Тут надо смотреть в оба под колеса. Правая сторона дороги – так еще, можно с трудом по ней передвигаться, серединка и по левой стороне – там посерьезней», – сообщил луганчанин.

«Улица конечно, ужасная. Самое интересное, что ее периодически латают. Но все эти латания – месяца на 2-3, и все начинает высыпаться. Что делается… Почти вся такая дорога. Все ужасное, кошмарное, аварийное», – добавил он.