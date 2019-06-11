На Луганщине в ДТП пострадали четверо детей (Фото). Новости

На Луганщине в ДТП, которое произошло в с. Подгоровка 10 июня, пострадали четверо детей. Об этом сегодня, 11 июня, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Примерно в 21:50 на ул. Чкалова с. Подгоровка Старобельского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого телесные повреждения получили водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров», – написала она.

«Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Toyota Karina, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, двигаясь в направлении поселка Подгоровка, не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где совершил столкновение с электрической опорой», – сообщила Погукай.

Он добавила, что в результате ДТП пострадали дети 6-ти, 7-ми, 8-ми и 11-ти лет, а также водитель. Все они были госпитализированы в местную больницу. Жизни детей угрозы нет.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По факту нарушения Правил дорожного движения решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения».

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