На Донетчине главный врач больницы присвоила более 48 тыс. грн. Новости

В г. Родинское (Донецкая обл.) бывший главный врач больницы присвоила 48 тыс. грн. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в отношении женщины, которая обвиняется в подделке табелей учета рабочего времени и присвоении денежных средств на сумму более 48 тыс грн.

Отмечается, что в июле 2017 года, занимая должность главного врача коммунального лечебно-профилактического учреждения «Родинская городская больница», 53-летняя женщина подписала приказ о принятии на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания больницы собственного сына. «Достоверно зная, что последний в течение 1,5 лет на работе не появлялся и не выполнял свои должностные обязанности, заверила своей подписью 18 табелей с данными о его пребывании на рабочем месте», – говорится в сообщении.

«Получая ежемесячно за отсутствующего работника начисленную ему заработную плату на собственную банковскую карточку, должностное лицо присвоило денежные средства больницы на сумму более 48 тыс. грн. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в прокуратуре.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.