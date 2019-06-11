Ситуация в пунктах пропуска днем 11 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Anastasia: «12:30. Майорск БП только проехали благодаря детям и льготной очереди (4 года ребенку по просьбе пропустили). Людей пеших очень много, кому-то стало плохо в очереди, вызывали медсестру. Очень туго пропускают с общей! В основном маршрутчиков. На украинском пусто».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Иван: «10:35. "Каргилл" очереди для пеших нет. Сразу в автобус»;

Svjatoslav: «11:23. На "Каргилле" в Донецк почти никого»;

Юлия: «12:03. В Марьинке перед броневиком 30 основной и 20 льготы»;

Анюта: «12:38. Из Курахово в Донецк основной и льготы поровну, около 15 и там и там»;

«DW»: «13:25. Все проверки на "Каргилле" заняли 15 минут. Если бы не перевозы, ни кто бы не ночевал с утра»;

Юлия: «12:31. "Каргилл" в Донецк 20 льготы и 20 общей».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «11:24. Октябрь – Гнутово. Машин из ДНР очень много, стоим с 6 утра и еще не проехали»;

Irina: «11:35. Мы в 7 утра были 160-е...еще не проехали (Октябрь)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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