В Мариуполе пьяный водитель поджег автомобиль (Видео). Новости

В Мариуполе пьяный водитель поджег автомобиль, который потушили патрульные. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что ЧП произошло ночью во время остановки автомобиля правоохранителями за нарушение правил дорожного движения. «Инспекторы остановили автомобиль ВАЗ 2101. Во время проверки документов оказалось, что 24-летний водитель никогда не получал водительское удостоверение, к тому же находился с признаками алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

«Пройти освидетельствование на месте или в медицинском учреждении мужчина отказался, потому патрульные начали составлять на него административные материалы. При составлении протокола инспектор заметил задымление в салоне легковушки. Сам водитель пояснил, что это он поджег свое транспортное средство. В багажнике автомобиля находился газовый баллон, поэтому действовать надо было немедленно. За считанные секунды патрульные потушили горящий салон. К счастью, жертв удалось избежать», – сообщили в полиции.

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