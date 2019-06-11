Разведение сил и средств у Станицы Луганской: Клименко рассказал подробности. Новости

Сегодня, 11 июня, с 00:00 часов снова начался отсчет «режима тишины». Если он продлится ровно неделю, то 17 июня украинские войска в Станице Луганской (Луганская обл.) будут отведены на один километр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«К сожалению, согласованное 5 июня всеми участниками Контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, снова было сорвано», – написал он.

По словам Клименко, тем временем украинские военные активно обустраивают новые позиции. Чтобы, как и предполагалось, отойти вглубь линии фронта. «Активные работы по обустройству фортификационных сооружений с нашей стороны продолжаются уже третий день. По Минским соглашениям, новые позиции должны быть на расстоянии не менее 800 метров от предыдущих. За день военные успевают обустроить метров до пятидесяти. Всего же протяженность фактически новой линии фронта, удаленной от предыдущей, будет до полукилометра», – рассказал зампредседателя ЛугОВГА.

Он отметил, что «будто бы обустраивают новые позиции и оттягивают оружие и с той стороны». «Впрочем, говорят военные, тщательно придерживаются Минских соглашений боевики исключительно тогда, когда к ним приезжают российские журналисты. Вместо того, чтобы отводить силы, – подкрепляют позиции новым оружием. Засветло боевики не стреляют, ведь это контрольно-пропускной пункт, который ежедневно в обе стороны переходят до 10 тыс. человек», – добавил Клименко.

Также зампредседателя ЛугОВГА сообщил, что первая ночь «тишины» прошла без провокаций. И пообещал ежедневно информировать о ситуации.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.

Позже стало известно, что разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня.

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