Внеочередные выборы в ВРУ: Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ начали работу. Новости

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планирует привлечь к работе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Работа Миссии БДИПЧ ОБСЕ стартовала со встречи в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины сегодня, 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«11 июня в Центральной избирательной комиссии состоялась встреча главы ЦИК Татьяны Слипачук, секретаря комиссии Натальи Бернацкой и заместителя руководителя секретариата ЦИК Сергея Дубовика с главой Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ послом Альбертом Йонсоном и представителями Миссии», – говорится в сообщении.

«Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено Миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии», – заявил Альберт Йонсон.

Как сообщается, представителей миссии БДИПЧ интересовала текущая ситуация в ЦИК и вызовы, которые стоят перед Комиссией в течение избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины. «На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас – решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято лишь временное решение. Также замечу, что комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок», – отметила Слипачук.

Кроме того, по словам главы ЦИК, 12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарями окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины. И если во время президентских выборов большинство вопросов, которые обсуждались на подобном совещании, касались в основном административных вопросов, то сейчас вектор изменится и будет направлен на проведение публичных закупок.

«Татьяна Слипачук заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, осуществляемых в пределах компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством», – подытожили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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