Первая на Донетчине: Гройсман рассказал об успешном опыте ОТГ. Новости

В селе Шахово (Добропольский р-н, Донецкая обл.) за несколько лет после создания объединенной территориальной громады (ОТГ) изменилась жизнь. Об этом сегодня, 11 июня, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«В 2014 году село Шахово было в зоне боевых действий и страдало от обстрелов. После освобождения украинскими военными сюда вернулся покой. В 2015 году объединилась Шаховская громада. Она стала первой на Донетчине. За несколько лет после объединения жизнь громады изменилась. Уже в 2018 году Шаховская ОТГ заняла третье место по уровню собственных доходов на одного жителя среди 248 маленьких громад Украины», – написал он.

По словам Гройсмана, в селах громады строят детские игровые площадки, тренажерные комплексы под открытым небом, молодежные центры, сделали капитальный ремонт дома культуры.

В начале 2017 года открыли Центр безопасности граждан, где круглосуточно дежурит пожарная бригада. Теперь в самые отдаленные уголки громады можно добраться максимум за 25 минут.

Кроме того, рядом разместили гибридную электростанцию, которая имеет 32 солнечные панели. В перспективе Шахово сможет полностью перейти на автономное уличное освещение.

В марте 2018 года открыли опорную школу, где учатся дети из 14 окружающих сел. Чтобы подвозить детей в школу, громада приобрела два автобуса. В школе оборудованы цифровые кабинеты физики, химии, биологии, два кабинета информатики.

А осенью 2018 года открыли Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Он предоставляет более полусотни административных услуг, и этот перечень будет расширяться.

Гройсман отмечает, что, по словам главы Шаховской ОТГ Владимира Кучериненко, вначале объединяться опасались. «Сегодня мы думаем, что это было лучшее решение», – сказал он.

Как сообщалось ранее, Донецкая и Луганская области вошли в регионы – лидеры по росту местных бюджетов в 2019 году.

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