Электронное здоровье: Супрун рассказала, что ждет украинцев до 2023 года. Новости

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали концепцию развития электронной системы здравоохранения eHealth (электронное здоровье) до 2023 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Так, уже сейчас благодаря электронной системе:

каждый врач, работающий в семейной медицине, свободно работает за компьютером;

уровень компьютеризации медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, вырос с 3% до 97% менее чем за год;

лекарства по программе «Доступные лекарства» выписывают по электронному рецепту;

врачи первички в тестовом режиме уже начали вести электронные медицинские карты пациентов;

каждый может проследить, куда ушли миллиарды средств налогоплательщиков на первичном звене.

«Если бы еще несколько лет назад кто-то сказал, что это будет работать в Украине – многие подумали бы, что это шутка. Электронное здоровье, которое еще два года назад казалось в Украине мечтой, уже работает сегодня», – написала Супрун.

По данным и.о. министра здравоохранения, сейчас к электронной системе eHealth уже присоединились 1 966 медицинских учреждений, 24,6 тысячи врачей. Декларацию с семейным врачом в системе заключили 27,8 миллиона украинцев. Кроме этого с системой работают 1 162 аптеки и почти 10 тыс. фармацевтов. «В начале трансформации мы определили, что eHealth является основным компонентом успеха в многолетней перспективе. Это было решение не просто о построении электронной системы, "потому что так надо". Благодаря eHealth есть много важных проблем, которые мы решаем», – рассказала Супрун.

По ее словам, это и врачи, которые утопают в бумаге, заполнении и перезаполнении лишних форм, это отсутствие организованной медицинской информации, где все на бумаге, а данные фрагментированы и недостоверны. Бумажные формы отчетности давно устаревшие, их легко подделать. А это – идеальные условия для коррупции. Без решения этих проблем невозможно воплощение принципов трансформации системы.

«Сегодня мы хотим, чтобы к концу 2023 все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных. От министра до семейного врача и пациенту. И понимаем, что это возможно. На днях Министерство здравоохранения Украины представило проект Концепции информатизации здравоохранения. Это стратегический план развития eHealth. Сейчас начинаем месяц общественного обсуждения», – сообщила и. о. министра здравоохранения.

Так, основные принципы работы системы:

В центре eHealth пациент и его удобство. В системе каждый пациент получит медицинский ID. Это личный номер, по которому будут закреплены все данные пациента. Впервые в истории Украины данные пациента будут закреплены не по прописке, не за регистратурой, не за заведением. Они будут храниться на облачном хранилище на сервере и «ходить за пациентом», куда ему нужно. Ключевой принцип системы – данные вносятся в компьютер, при необходимости их печатают. Это, прежде всего, сохранит время врачу. Врач не будет вносить данные с бумаги в компьютер, а сразу писать их там. Сейчас кабинет пациента в разработке, и для удобства врач может распечатывать необходимые данные для пациента. В будущем каждый пациент будет иметь доступ к информации со смартфона или ноутбука. При необходимости информацию можно будет распечатать. Однократное введение и многократное использование данных. Врачу не нужно будет заполнять множество форм кучу раз. Данные пациента подтягиваются, когда они нужны врачу. Врач будет вносить данные в базу, дальше работает система. Меньше человеческого труда и ненужных повторных вмешательств = сохранения времени на общение и лечение пациента. Эффективное распределение ресурсов и планирования. Данные, которые будет собирать система, это возможность анализировать эпидемиологические тренды и покрытие иммунизацией. Это большой пул информации, который поможет принимать правильные решения. Данные будут храниться в безопасности. Минздрав уже тесно работает с Госслужбой защиты информации. Также постоянно проводятся специальные тесты – прогоняется система на уязвимость. «На этом не будем останавливаться. Наша цель – международный стандарт управления безопасностью ISO: 27001», – отметила Супрун. Особенностью украинской eHealth является сотрудничество государства и ІТ-бизнеса в ее создании. Государство руководит только центральной базой данных, отвечает за стандарты информации и безопасности. Все пользовательские решения (медицинские и пациентские информационные системы, приложения и надстройки) будут разрабатывать украинские ІТ-специалисты на рыночных условиях. Медицинские учреждения могут свободно выбирать решения, соответствующие их потребностям.

«Кроме этого, электронная система поможет следить за эффективностью медицинских учреждений. Предоставление заведениями электронных данных в систему будет обязательным условием получения финансирования от Национальной службы здоровья Украины. Это еще далеко не все преимущества, что предлагает eHealth для каждого из нас. Участвуйте в общественном обсуждении и предлагайте свое видение изменений», – подытожила Ульяна Супрун.

Напомним, электронная система здравоохранения eHealth, которая еще 2 года назад казалась в Украине невозможной, сегодня успешно работает. Пациенты уже чувствуют эти изменения и используют предоставленные им новые возможности.

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