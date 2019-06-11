Дороги Донетчины: В облавтодоре рассказали, что сейчас ремонтируют. Новости

В Донецкой области по состоянию на сегодня, 11 июня, продолжается ремонт нескольких участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
Так, в пределах области продолжается ремонт:
- участка дороги между населенными пунктами Андреевка – Сергеевка по маршруту движения Доброполье – Краматорск (а/д Т-05-14 Доброполье – Лиман);
- участка дороги по маршруту движения Запорожье – Мариуполь от пгт Никольское в направлении Мариуполя (а/д Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через г. Кременчуг);
- участка дороги по маршруту Славянск – Бахмут между селами Никоноровка и Миньковка (а/д М-03 Киев – Харьков – Довжанский);
- участка дороги вблизи с. Новая Полтавка по маршруту Мирноград – Константиновка (а/д Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка).
Также продолжается ремонт моста через р. Северский Донец по маршруту движения Богородичное – Святогорск (а/д Т-05-21/М-03/ – подъезд к г. Святогорск).
Как сообщалось ранее, в этом году в Донецкой области капитально восстановят несколько объектов.
Напомним, в Донецкой области отремонтированные за последние 2 года дороги не нуждаются в ремонте.
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