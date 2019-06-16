Парадоксальная ситуация: Переселенке пришлось доказывать в суде, что она мать-одиночка. Новости

Переселенке пришлось доказывать в суде, что она мать-одиночка, хотя женщина 14 лет получала от государства помощь как мать, которая самостоятельно, без отца воспитывает дочь. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Так, переселенка с дочкой с 2014 года живут в Лебединском районе Сумской области. Покинуть родную Луганщину их заставил вооруженный конфликт. Весной этого года женщина с дочерью решила поехать на отдых за пределы подконтрольной Украине территории. Начала собирать документы, в частности, обратилась в Лебединский районный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) с ходатайством о получении выписки о рождении дочери с указанием сведений об отце.

«Именно этот документ требуют при пересечении государственной границы с ребенком, который еще не имеет паспорта. Ведь по украинскому законодательству выехать за пределы государства с малолетними не так просто – один из родителей должен показать нотариально заверенное "согласие" отца ребенка, или документ, подтверждающий ее статус матери-одиночки. Однако женщине в РАГСе отказали оформить этот документ из-за отсутствия в Государственном реестре сведений о рождении дочери. Выяснилось, что соответствующую информацию в свое время не внесли в реестр сотрудники отдела регистрации браков и рождений Луганского городского управления юстиции. В возобновлении записи тоже отказали. Книги государственной регистрации актов о рождении за 2005 год находятся на оккупированной территории, поэтому Лебединский РАГС не счел возможным вносить изменения в реестр», – говорится в сообщении.

Тогда женщина пришла в общественную приемную УХСПЧ и рассказала, что дочь воспитывает самостоятельно, ведь родила ее вне брака. В 2005 году женщина обращалась с заявлением о регистрации рождения единолично и сведения об отце ребенка (имя и отчество) в Книгу регистрации рождений. С тех пор и на Луганщине, и с 2014 года на Сумщине она состояла на учете, как получатель помощи одиноким матерям. «Сложилась парадоксальная ситуация: помощь от государства женщина получает, а сведений в реестре – нет. Поэтому мы обратились в суд. В заявлении просили установить факт, что переселенка – мать-одиночка, а также обязать Лебединский РАГС внести соответствующие сведения о рождении физического лица в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан», – отмечает юрист приемной Вячеслав Пушин.

К заявлению добавили еще несколько подтверждающих документов: бумажное свидетельство о рождении ребенка, справки о получении помощи и справку, выданную так называемым «отделом торжественной регистрации браков и рождений Луганского городского управления юстиции», которую суд принял во внимание и оценил вместе с другими доказательствами в их совокупности и взаимосвязи при рассмотрении дела. И уже в мае Лебединский райсуд удовлетворил заявление женщины и вынес положительное для нее и ее дочери решение.

Соответствующее решение Лебединского районного суда уже обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений по делу № 580/876/19.