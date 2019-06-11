В Минюсте напомнили о порядке выезда с ребенком за границу Украины. Новости

В Украине законодательство четко регламентирует 3 возможности временного выезда с ребенком за границу на отдых или лечение по упрощенному порядку. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба правительства.

«Первая из них касается отца или матери, с которыми проживает ребенок. Если вы не препятствуете другому родителю видеться с ребенком, вы можете поехать с ребенком, например, на отдых или обучение сроком до 1 месяца, даже если второй из родителей не дает согласия», – сообщил Петренко.

Он отметил, что для этого достаточно заказным письмом уведомить родителя, который живет отдельно, если известно место его проживания, и, если он не уклоняется и надлежащим образом выполняет родительские обязанности, о том, куда вы едете с ребенком, на сколько и с какой целью. Во время выезда следует предъявить решение суда или органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка.

Вторая ситуация – если родитель, который не живет с ребенком, имеет задолженность по уплате алиментов. В таком случае временно выехать за границу с ребенком стало проще, информируют в Минюсте. Для этого достаточно получить в органах исполнительной службы справку о наличии задолженности со стороны другого родителя за более 4 месяцев и предъявить ее пограничникам.

«Если ребенок тяжело болен или имеет инвалидность, срок задолженности сокращается до 3 месяцев. Однако при выезде надо будет предоставить справку о соответствующем состоянии здоровья ребенка», – добавил министр юстиции.

Он также обратил внимание, что действующее законодательство дает возможность выехать за границу с малышом и тому из родителей, кто не проживает с ребенком. Это – третий предусмотренный законом случай. Ключевым условием здесь является полное выполнение родительских обязанностей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

В случае ответственной уплаты алиментов такому отцу или матери следует заказным письмом направить просьбу родителя, с которым проживает ребенок, о предоставлении нотариально заверенного согласия. Если в 10-дневный срок после получения письма согласия не получено, разрешение можно получить через суд. Такое согласие или разрешение необходимо будет предъявить пограничникам.