На Луганщине изъяли из незаконного оборота алкоголь и сигареты почти на 9,5 млн грн. Новости

На Луганщине с января по май 2019 года изъяли из незаконного оборота подакцизных товаров стоимостью почти 9,5 млн грн. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Луганской области.

По данным ведомства, в регионе было проведено 112 проверок субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения законодательства по регулированию производства и оборота этилового, коньячного и плодового спиртов, алкогольных напитков и табачных изделий.

«Установлено 123 нарушения законодательства, регулирующего оборот подакцизных товаров. Из них 44 случая розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных розничных ценах. В целом, по результатам проведенных проверок доначислено 1 млн 996 тыс. грн», – сказано в сообщении.

«Кроме того, за 5 месяцев текущего года изъято из незаконного оборота товаров подакцизной группы на общую сумму 9 млн 430 тыс. грн», – добавили в ГФС.