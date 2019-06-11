На Донетчине полицейские изъяли почти 5,5 тыс. боеприпасов в ходе спецоперации (Фото). Новости

В Донецкой области в ходе спецмероприятий полицейские изъяли почти 5,5 тыс. боеприпасов. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«С 20 мая на территории Донецкой области начался практический этап оперативно-профилактических мероприятий "Оружие и взрывчатка". Цель спецоперации – оздоровление оперативной обстановки относительно незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также блокирование утечки взрывоопасных предметов на мирную территорию», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в спецмероприятиях задействованы все силы полиции Донетчины. «За месяц из незаконного оборота изъято 45 гранат, 2 гранатомета, 14 единиц огнестрельного оружия и 3 взрывных устройства», – сообщили в полиции.

Так, полицейские прифронтовой Авдеевки изъяли 5 противотанковых выстрелов ПГ-7ВР. Мужчина нашел боеприпасы год назад и перепрятал на своем дачном участке под открытым небом. Пистолет с патронами хранил житель Мариуполя, а житель Константиновки прятал в своем доме гранатомет.

Сотрудники Марьинского отделения полиции изъяли 2 гранаты РГД-5 с запалами и 400 г пластида, которые хранил 18-летний житель поселка Сладкое. Парень нашел боеприпасы в 2017 году вблизи линии боевых действий и решил оставить себе.

Всего было изъято более 5 тыс. патронов различного калибра и килограмм взрывчатого вещества.

Как отмечается, кроме хранения полицейские документировали сбыт боеприпасов. Противозаконную «предпринимательскую деятельность» организовала жительница Лимана (до переименования – Красный Лиман). За одну гранату женщина просила 300 грн. Во время оперативной закупки полицейские изъяли 4 таких боеприпаса.

Кроме того, за время проведения мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 35 единиц огнестрельного оружия и почти 500 единиц боеприпасов.

В полиции напоминают, что избежать уголовной ответственности можно по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, добровольно сдав в полицию оружие, которое хранится незаконно.

Операция «Оружие и взрывчатка» продлится до 20 июня.

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