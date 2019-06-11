В «Оппозиционном блоке» озвучили кандидатуру на пост премьера. Новости

Глава парламентской фракции «Оппозиционного блока», народный депутат Вадим Новинский считает, что лучшим кандидатом на должность премьер-министра Украины является председатель политсовета политической силы, премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников. Об этом Новинский заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба политсилы.

По его мнению, Борис Колесников мог бы стать успешным премьером, поскольку за его плечами – огромный опыт.

«Это человек, который вытянул на своих плечах Чемпионат Европы по футболу в 2012 году. Когда он пришел в правительство, до Евро-2012 оставалось меньше двух лет. Все лежало в руинах. От УЕФА приходили сообщения о том, что если не сдвинемся с мертвой точки, то у нас заберут право на проведение Чемпионата», – рассказал Новинский.

По словам народного депутата, Борис Колесников приложил титанические усилия для того, чтобы Евро-2012 прошел на высочайшем уровне. «И оценка этому дана как со стороны УЕФА, так и ФИФА», – отметил лидер фракции «Оппозиционного блока».

По мнению Вадима Новинского, деятельность уходящей власти сложно назвать реформаторской.

«То, что они делали, это – не реформы. Реформы, в какой бы сфере ни проводились, должны улучшать жизнь людей. Если речь идет о реформе образования, значит должны повышаться стандарты образования, если о реформе медицины, значит, медицинские услуги должны стать более доступными, а реформа пенсионного обеспечения должна привести к достойным пенсиям. Я считаю, что Борис Колесников смог бы провести необходимые преобразования во всех сферах деятельности и привести страну к успеху», – подытожил Новинский.