В Краматорске столкнулись автомобили: Пострадал ребенок. Новости

Сегодня, 11 июня, в Краматорске (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.
«Сегодня около 08:16 водитель автомобиля марки "Fiat Doblo" двигался по проезжей части по улице Дмитрия Мазура. Однако на перекрестке с улицей Спортивная он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21063", который двигался впереди в попутном направлении и остановился для поворота налево. В результате аварии пассажир автомобиля "ВАЗ 21063", девочка 2011 года рождения, получила телесные повреждения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что степень тяжести повреждений ребенка будет установлена после проведения экспертизы.
Так, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Читайте также:
- Краматорск и Славянск: С начала года произошло более 300 ДТП, 8 человек погибли
- На Донетчине 9-летний мальчик попал под колеса грузовика
- В Покровске пьяный водитель сбил нескольких подростков
- Резко выехала на дорогу: В Мариуполе авто сбило 8-летнюю девочку на велосипеде (Фото)
- В Мариуполе легковое авто врезалось в грузовик: Пострадал ребенок
- На Луганщине в ДТП пострадали четверо детей (Фото)
- В Дружковке столкнулись авто и мотоцикл: Есть пострадавшие (Фото)
- Двое пострадавших: В Славянске произошло ДТП (Фото)
Комментарии