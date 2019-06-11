В Краматорске столкнулись автомобили: Пострадал ребенок. Новости

Сегодня, 11 июня, в Краматорске (Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадал ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникации Краматорского отдела полиции Донецкой области.

«Сегодня около 08:16 водитель автомобиля марки "Fiat Doblo" двигался по проезжей части по улице Дмитрия Мазура. Однако на перекрестке с улицей Спортивная он совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21063", который двигался впереди в попутном направлении и остановился для поворота налево. В результате аварии пассажир автомобиля "ВАЗ 21063", девочка 2011 года рождения, получила телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что степень тяжести повреждений ребенка будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Так, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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