Манипуляции Минсоцполитики: Увеличится ли зарплата бюджетников вдоль линии разграничения. Новости

Работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, не стоит ожидать существенного повышения оплаты труда. Об этом сообщает благотворительный фонд «Восток-SOS».

Так, юристы фонда изучили согласованный проект постановления касаемо надбавки за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах на линии разграничения. «И хотя текст самого постановления еще не опубликован на сайте, юристы изучили согласованный проект постановления авторства Министерства социальной политики Украины и вынуждены сказать, что ожидать существенного повышения оплаты труда не стоит», – говорится в сообщении.

Как разъясняют правозащитники, это связано с тем, что соответствующие надбавки должны происходить за счет местного бюджета в пределах существующих зарплатных фондов. «В пояснительной записке к постановлению в разделе о финансово-экономическом обосновании отмечается, что "реализация акта будет обеспечиваться в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующим распорядителям бюджетных средств". Фактически, все эти учреждения в случае наличия у них средств фонда оплаты труда и без этих изменений и ранее могли премировать своих работников. Изменения, за которые проголосовал Кабмин, также говорят, что надбавка может быть в предельном размере 50%. это означает, что она может составлять и 1%, или вообще не насчитываться. Откуда могут взяться эти дополнительные средства в прифронтовых Троицком или Крымском Луганской области вопрос, скорее всего, риторический», – объяснили правозащитники.

Как отмечается, представители команды «Восток-SOS» неоднократно инициировали обсуждение в профильных министерствах и в парламенте, о создании дополнительных механизмов поощрения работников учреждений здравоохранения и образования, расположенных вдоль линии разграничения. «Следующий состав Верховной Рады Украины обязательно должен решить этот проблемный вопрос на законодательном уровне, иначе на востоке Украины не останется ни учителей, ни врачей», – резюмировали в фонде.

Напомним, 5 июня 2019 года принято постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 5 сентября 2018 № 708». Указанным постановлением установлена ежемесячная надбавка за работу с особыми условиями труда в предельном размере 50% должностного оклада работникам бюджетной сферы, на период до завершения осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

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