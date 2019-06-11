На Луганщине за организацию «референдума» в поддержку «ЛНР» будут судить мужчину. Новости

На Луганщине в Беловодский районный суд направлен обвинительный акт в отношении «председателя избирательной комиссии», который организовывал «референдум» в поддержку «ЛНР» в Станично-Луганском районе региона.

По данным ведомства, мужчина обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«В мае 2014 гражданин Украины совместно с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, обеспечил проведение так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР" в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый решал организационные вопросы, а именно: объявлял о начале и конце «избирательного» процесса на «участке», обеспечивал сохранение ящиков, кабинок и бюллетеней, проводил инструктаж с членами «избирательной комиссии» и предоставлял указания по подсчету голосов и формированию протокола по результатам «голосования».

«По завершению "волеизъявления" "председатель избирательной комиссии" вместе с другими "членами комиссии" передал протокол, заполненные бюллетени и списки избирателей представителям так называемой "ЛНР" для дальнейшего объявления результатов псевдореферендума», – сообщили в прокуратуре.

«Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности. В настоящее время обвинительный акт договору о признании виновности направлен в Беловодский районный суд Луганской области», – добавили в ведомстве.

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